. Şeyma Subaşı içini döktü
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Şeyma Subaşı içini döktü

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine yeni bir şans veren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine içine döktü. Şeyma Subaşı, paylaşımında "Allah'a inanmayı seçiyorum ve her ne oluyorsa bir sebeple oluyor bunu biliyorum" ifadelerine yer verdi.

Ekleme: 30.08.2022 - 11:18 Güncelleme: 30.08.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'dan sık sık paylaşımda bulunan Şeyma Subaşı, takipçilerine içini döktü.

'MUTLULUK BAZI SORULARI SORMAKLA BULUNUR'

Subaşı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 'Hepimiz bu hayatta mutluluk isteriz, sadece mutlu olmak için... Ama bence mutluluk bazı soruları sormakla bulunur ve mutluluk bu sorulara doğru cevaplar vermekle gelir. Ve hepsi içimizde. Ama asıl mesele kendine doğru soruları sorabilmektir.

Bizi ne mutlu eder? Bu geçici hayatta bizi gerçekten ne mutlu eder? Benim için doğru olan cevapları biliyorum ve onlarla yaşıyorum - içimdeki gerçek huzurla saf huzurla... Basit şeyler... Dış mutluluğumun ne olduğunu bilmek ve içsel mutluluğumun farkında olmak... Dış mutluluktan kastettiğim dış dünyadan aldığım şeyler...

Gerçek değerimi bilmek ve ihtiyaçlarıma yeterince dikkat etmek benim için mutluluğa giden yol. Eğer o an ihtiyacım uzun bir uyku ya da huzurlu bir yalnızlık anı ise bunu hisseder ve kendime sağlarım. Benim ihtiyaçlarım - senin ihtiyaçların mı? Herkesin mutluluk için ihtiyaçları farklı olabilir. Ailemi seviyorum, onlara yeterince değer veriyorum. Paylaşmayı seçtiğim arkadaşlarımı seviyorum, onlara yeterince değer veriyorum...

'ALLAH'A İNANMAYI SEÇİYORUM'

Doğru yaşamayı seçiyorum, Allah'a inanmayı seçiyorum ve her ne oluyorsa bir sebeple oluyor bunu biliyorum. Kendiniz, aileniz ve çevrenizdeki insanlar için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızı bilmek bile çok iyi hissettiriyor... Kendiniz hakkında iyi hissetmek gerçektir. İyi bir insan olmak çok huzurlu hissettirir... Huzur içinde yaşarken bedeniniz bu dünyada topraklanmış ve güvende, ruhunuz hafif, yumuşak ve farklı boyutlarda seyahat ediyor gibidir ama nerede olduğunuzu, ne olduğunuzu ve kim olduğunuzu, amacınızın ne olduğunu bilmek gibidir. Hayatta olmak ne demektir.

Gerçek mutluluğunuzu bulmak için kendinize doğru soruları sorduğunuzdan emin misiniz? Ve bu soruların cevaplarını kucaklamaya, kendinizi mutlu etmeye hazır mısınız?'
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