Serenay Sarıkaya, Yunanistan'a doymadı

Sevgilisi Umut Evirgen ile Yunansitan tatilinden geçtiğimiz haftalarda dönen Serenay Sarıkaya, yine komşuya gitti. Sarıkaya bu kez hayranlarını karşısına yılan dansıyla çıktı.

Geçtiğimiz ay sevgilisi Umut Evirgen ile Yunan adalarını gezen Serenay Sarıkaya, bu kez arkadaşıyla seyahate çıktı.



Güzel oyuncu, Yunanistan'da butik otellerde kalıp salaş restoranları keşfediyor, bol bol eğlenip eğlenceli hallerini Instagram hesabından paylaşıyor.



Takipçilerine yılan dansı

Sarıkaya, önceki gün ayna karşısına geçti yılan dansı yaptı.



Bu anları da 9,4 milyon takipçili hesabından yayınladı.



Mor büstiyerle dans eden Sarıkaya, paylaştığı videoya da yılan emojisi koydu.