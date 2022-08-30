. Seda Erdim'in elbisesi dikkat çekti!

Yıllar önce yayınlanan 'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle tanınan Ümit Erdim, beş yıl önce Seda Çınar ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, 2018 yılında kızları Ses'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Erdim çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olacaklarını duyurmuştu.Heyecanları git gide artan çift, geçtiğimiz aylarda Yeniköy'de görüntülenmişti. Anne ve babası yerine sorulara cevap veren Ses Erdim, kardeşinin kız olacağını ve adını Ela koyacaklarını söylemişti. Kızlarının bu cevabına şaşıran ünlü çiftten Ümit Erdim, “Evet Ses'in de dediği gibi kız çocuğumuz olacak yine, bunu da ilk kez söylemiş olduk” ifadelerini kullanmıştı.'ELOŞ'LA POZ VERİLDİ'Doğum öncesi tatil için kızı ve eşi ile Antalya'ya giden Seda Erdim, deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmıştı. Keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, gün batımında objektif karşısına geçmişti. Kahverengi mini bir elbise giymeyi tercih eden Seda Erdim, gönderisine; 'Gün batımını yakaladık sonunda. Eloş'la poz verildi' notunu düşmüştü. Erdim'e binlerce beğeni ve yorum gelmişti.ÜMİT ERDİM KAYITSIZ KALMADIBir süredir ekranlardan uzak olan Ümit Erdim ise eşinin paylaşımına kayıtsız kalamamıştı. 37 yaşındaki eski oyuncu, eşi Seda Hanım'a; 'Hani fotoğraf çekmeyi bilmiyordum?' yorumunu yapmıştı.DEMET İLE OĞUZHAN'IN DÜĞÜNÜNE KATILDIDoğuma sayılı günler kala son etkinliklerine katılan Seda Erdim, dün akşam eşi Ümit Erdim ile birlikte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğününe katıldı. Yaklaşık 9 aylık hamile olan Erdim, düğüne Cengiz Aktürk imzalı straplez model balon etekli midi abiye bir elbise tercih etti. Hazırlandıktan sonra verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Erdim, gönderisine; 'Nasıl olmuşum? Oyluyoruz' notunu düştü. Ünlü ismin seçtiği elbise ise takipçilerini ikiye böldü.TAKİPÇİLERİ BİRBİRİNE GİRDİBir takipçisinin 'Bu olmamış diyenleri de anlamıyorum kadın hamile... Doğumuna az kalmış, fiziğine kendince uygun kıyafeti bulmuş giymiş. Gayet de hoş olmuş' yorumu üzerine; başka bir sosyal medya kullanıcısı, 'Kadın 'olmuş mu olmamış mı?' diye sormuş. Olmamış diye bir seçenek de var yani. Herkes olmuş demek zorunda değil' yanıtını verdi.Erdim'in başka bir takipçisi ise; 'Olmasa bile kırmamak adına olmuş denilebilir mesela hani. Hamile kadın sonuçta biraz motive olur. Hem siz kötü bakıyorsunuz hayata belli' yorumunu yaptı.Tüm bunların ardından kendisine destek veren takipçisine kayıtsız kalmayan Seda Erdim, 'Siz neden kendinizi yoruyorsunuz? Üzülürüm. Bırakın beğenmesinler ki zaten hiç önemli değil, ben sizin gibi naif takipçilerim olduğu için çok mutluyum gerçekten. Bu da bana yeter' ifadelerini kullandı.