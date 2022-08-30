Hadise konserinde dev koro!
Balıkesir Burhaniye Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene 32'ncisi yapılan Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat ve Festivali'nin kapanışını Hadise gerçekleştirdi.
Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesi ve güzelliği ile adından söz ettiren Hadise, dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla dikkat çeken bir sahne performansı sergiledi.
‘Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısı ile sahne açılışını yapan ünlü popçu, art arda en sevilen şarkılarını seslendirdi. 25 binden fazla kişi, Hadise konserini izlemeye geldi.
‘Aşk Kaç Beden Giyer' şarkısı ile sahne açılışını yapan ünlü popçu, art arda en sevilen şarkılarını seslendirdi. 25 binden fazla kişi, Hadise konserini izlemeye geldi.