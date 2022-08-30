Derya Uluğ minik misafiriyle sahnede!
Derya Uluğ, geçtiğimiz akşam Çankırı'da sahne aldı. Gece boyunca şarkılarını konser alanı dolduran 25 bin kişiyle beraber seslendiren popçu, neon yeşil takımı ve takılarıyla çok şıktı.
Çankırı'da konser veren Derya Uluğ, 'Gururla, coşkuyla, neşeyle hepimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun' sözleriyle misafirlerinin Zafer Bayramı'nı erken kutladı.
Konser sırasında alandaki bebeği fark eden şarkıcı, minik misafirini sahnede kucağına aldı. Uluğ, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen parçalarından oluşan repertuvarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu.
Konser sırasında alandaki bebeği fark eden şarkıcı, minik misafirini sahnede kucağına aldı. Uluğ, kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten günümüze sevilen parçalarından oluşan repertuvarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu.