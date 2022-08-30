. Bülent Ersoy'a milyonluk hediye!

Güçlü sesinin yanı sıra sahne kıyafetleri, sürekli değiştirdiği imajı ve pahalı takılarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran Bülent Ersoy, bu kez dudak uçuklatan bir hediye haberiyle magazin gündemine geldi.Sevim Alan, Gaziantep'te kendi adını taşıyan güzellik merkezi açtı. Alan'ın heyecanına ortak olan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı, açılış kurdelesini kesti. Alan'ın, Diva'ya Gaziantepli ustaların el emeği ile yaklaşık üç ayda hazırlanan altın kemer hediye etmesi dikkat çekti.Güzellik merkezinin 43'üncü şubesi olması münasebetiyle üzerinde 43 yakut yeşil taşın bulunduğu ve 70 yaşındaki sanatçının Ersoy'un bel ölçüsü alınarak yapılan kemerin değerinin yaklaşık dört milyon TL olduğu öğrenildi.HAM ALTIN HEDİYE EDİLDİBülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Uşak'ta özel bir gecede konser vermişti. Ara vermeden dört saat sahnede kalan Diva, sevenlerinden yoğun ilgi görmüştü. Ersoy'a, bir iş insanı hayranı, kendi madenlerinden çıkarılan altın bir traverten hediye etmişti. Sanatçı, maddi değeri yüksek armağan için, “Hiç ham altın hediye almamıştım. Bu da diğerleri gibi dev kasamdaki yerini alacak” demişti.