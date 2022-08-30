. Bülent Ersoy'a milyonluk hediye!
  • USD: 18,20 - 18,23
  • EURO: 18,18 - 18,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bülent Ersoy'a milyonluk hediye!

Usta sanatçı Bülent Ersoy, Gaziantep'te güzellik merkezi açılışına katıldı. İlgi odağı olan Diva'ya, Gaziantepli ustalar tarafından üç ayda hazırlanan altın kemer hediye edildi. Üzerinde 43 yakut yeşil taşın olduğu kemerin fiyatı ise duyanları şaşırttı.

Ekleme: 30.08.2022 - 01:27 Güncelleme: 30.08.2022 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Güçlü sesinin yanı sıra sahne kıyafetleri, sürekli değiştirdiği imajı ve pahalı takılarıyla da adından sıkça söz ettirmeyi başaran Bülent Ersoy, bu kez dudak uçuklatan bir hediye haberiyle magazin gündemine geldi.

Sevim Alan, Gaziantep'te kendi adını taşıyan güzellik merkezi açtı. Alan'ın heyecanına ortak olan Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı, açılış kurdelesini kesti. Alan'ın, Diva'ya Gaziantepli ustaların el emeği ile yaklaşık üç ayda hazırlanan altın kemer hediye etmesi dikkat çekti.

Bülent Ersoy'a milyonluk hediye!

Güzellik merkezinin 43'üncü şubesi olması münasebetiyle üzerinde 43 yakut yeşil taşın bulunduğu ve 70 yaşındaki sanatçının Ersoy'un bel ölçüsü alınarak yapılan kemerin değerinin yaklaşık dört milyon TL olduğu öğrenildi.

Bülent Ersoy'a milyonluk hediye!

HAM ALTIN HEDİYE EDİLDİ

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Uşak'ta özel bir gecede konser vermişti. Ara vermeden dört saat sahnede kalan Diva, sevenlerinden yoğun ilgi görmüştü. Ersoy'a, bir iş insanı hayranı, kendi madenlerinden çıkarılan altın bir traverten hediye etmişti. Sanatçı, maddi değeri yüksek armağan için, “Hiç ham altın hediye almamıştım. Bu da diğerleri gibi dev kasamdaki yerini alacak” demişti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Lice'de gençlerle buluştu! PKK bize ne kazandırdı?
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov istifa ediyor!
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor!
Bakan Koca'dan TUS açıklaması!
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor! Üç örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu
TFF binasına silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi!
Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılelma ve Hürjet'i imzaladı
Hakan Han Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'su zammı' tepkisi
Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te önemli açıklamalarda bulunuyor...
CHP'den yine ağaç katliamı! Boğaz manzarası için ağaçları kestiler
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi.
'Mangır Merdan' tartışmasında ortalık karıştı! Aşıları tam mı bunun?
Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Dikkat çeken enerji vurgusu...
Enerji krizinde kemer sıkma politikası devrede: Avrupa’da önlemler sıkılaşıyor
Yunanistan'ın S-300 yalanı ortaya çıkmıştı! ABD'den Yunan tacizine kalkan...
Bakan Murat Kurum'dan Pakistan'daki sel felaketine ilişkin açıklama
Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Dedektif anne tacizciyi sigara kokusundan buldu! İstismarcı ünlü fenomenin ağabeyi çıktı

Tüm dünya izledi! Tetik çekildi: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi

Tüm dünya izledi! Tetik çekildi: Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner’e suikast girişimi

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

Thodex'in kurucusu Fatih Özer, Arnavutluk’ta mahkemeye çıktı

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

ABD, Rusya ve Çin'in uzay silahları için toplanıyor

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

Bursa'da Roma dönemine ait lahit bulundu

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!

2022 ALES/2 sonuçları açıklandı!