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Sevgilisiyle düğüne katıldı

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününe katılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın tarzı olay oldu.

Ekleme: 29.08.2022 - 09:30 Güncelleme: 29.08.2022 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde organize ettikleri düğünle evlendi. Düğünde nikah şahitlerinden biri olan Acun Ilıcalı, sevgilisiyle düğüne geldi.

'Yorgunum'
Ilıcalı, açıklamada 'Yorgunum ama yorgunluğum bu düğüne engel olmadı. Seve seve geldim. Maçlara gidip gelmek biraz yoruyor, 2 haftada 5 maça filan gittim geldim ama sonuç iyi oldukça insan mutlu oluyor.' dedi.

Bu konuşma sırasında Ayça Çağla Altunkaya'nın uzakta durması ve utangaç bakışları gözlerden kaçmadı. İkilinin el ele tutuşmaması da yorumlarda konuşulan konulardan biriydi.

Aynı zamanda genç sevgilinin iddialı tarzı da dikkat çekti.
Sevgilisiyle düğüne katıldı
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