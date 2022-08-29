Selin Yağcıoğlu'na darbe üstüne darbe!

Sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu meslektaşı Berk Atan ile bir dargın bir barışık ilişki yaşıyordu. İkili geçtiğimiz aylarda aşklarına bir şans daha vermişti. Ancak ortaya bambaşka bir gerçek çıktı. Selin Yağcıoğlu eski eşi Gökhan Balarısı'nın 4 yaşındaki kızlarıyla hiç ilgilenmediğini ağlayarak anlattı. Güzel fenomen, kendisine destek olmayan oyuncu aşkı Berk Atan'ı da terk etti.

Fenomen Selin Yağcıoğlu ve son olarak 'Gönül Dağı' dizisinde oynayan Berk Atan ile bir dargın bir barışık ilişki yaşıyordu.



Ünlü oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak yaptıkları açıklamayla ayrıldıklarını resmi olarak duyuran çift, hayranlarını üzmüştü.



Eylül ayında ayrılan oyuncu Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Bir dargın bir barışık aşklarını sürdüren çift, el ele görüntülenmişti.



Ünlü çift, yaşananlardan sonra ilişkilerine bir şans daha vermişti.



2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan ile sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı almıştı. Ünlü çiftten Berk Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı.



Ancak çiftten ayrılık haberi geldi. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurdu. İkili Instagram hesabından birlikte çektirdikleri fotoğrafları sildi ve birbirini takip etmeyi bıraktı.



Tüm bu yaşananların ardından güzel fenomen Selin Yağcıoğlu'ndan flaş açıklamalar geldi.



Yağcıoğlu, eski eşi 4 yaşındaki kızlarıyla hiç ilgilenmediğini ağlayarak anlattı. Güzel fenomen, kendisine destek olmayan oyuncu aşkı Berk Atan'ı da terk etti.



Birçok takipçisinin kendisine 'Eski eşini neden yok sayıp ben tek başıma kızımı büyütüyorum diyorsun?' mesajları attığını söyleyen Yağcıoğlu, 'Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil, keşke öyle olsa' dedi.



Selin Yağcıoğlu, bu açıklamayı yaptıktan bir süre sonra da 'Sizinle birlikte fırtınaya katlanamayan biri gökkuşağının tadını çıkarmayı hak etmez' yazılı bir paylaşım yaptı.



Güzel fenomen hemen ardından da uzun süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisini takipten çıktı. 'Berk'ten kendi isteğimle ayrıldım' diyen güzel fenomenin, yaşadığı zor günlerde sevgilisinden destek göremediği için ilişkiyi bitirdiği ortaya çıktı.