. Oğuzhan Koç'un damat ayakkabıları

Magazin dünyasının iki ünlü ismi Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bugün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi.Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurduŞarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.