. Murat Boz, güzel oyuncuyla yakınlaştı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen düğününe katılan Murat Boz, güzel oyunu Gülcan Arslan ile samimi bir şekilde dans etti. Murat Boz ile Gülcan Arslan'ın dansı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

2 yıldır aşk yaşayan oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, yaşadıkları kısa süreli ayrılığın ardından evlilik kararı aldı. Magazin basının gözde çiftlerinden olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ünlüler geçidi yaşandığı muhteşem bir düğünle geçtiğimiz akşam nikah masasına oturdu.Arkadaşı Oğuzhan'ın düğününde Murat Dalkılıç ile sahne alan ve davetlilere eğlenceli dakikalar yaşatan ünlü şarkıcı Murat Boz, after partide güzel oyuncu Gülcan Arslan ile samimi olarak dans etti. Gülcan Arslan ile Murat Boz'un dans ettiği görüntüler sosyal medyaya sızdı.İşte o görüntüler;