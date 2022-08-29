İbrahim Tatlıses: Ahmet geldi, numarasını yaptı gitti

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, olay yerine koşan ve mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hakkında konuştu.

Bodrum'da trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen isimlerden biri oğlu Ahmet Tatlıses oldu.



Gelişmelerin ardından birbirlerine sert sözler söyleyen ve mahkemelik olan ikilinin barıştığı iddia edildi.



Oğlu Ahmet Tatlıses ile barıştığı yönündeki iddialar hakkında konuşan Tatlıses, iddiaları reddetti.



'Gece neredeydi'

Tatlıses şöyle konuştu:



'Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa.



'Artist artist'

Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor… Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.'