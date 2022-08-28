. Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi ile tatilde
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Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi ile tatilde

Uraz Kaygılaroğlu, yazın son günlerini tatilde geçiriyor. Adı bir dönem Üç Kuruş'taki rol arkadaşı Nesrin Cavadzade ile de anılan Uraz Kaygılaroğlu, sevgilisi Gamze Okutucu ile tatilde görüntülendi. Gamze Okutucu, Uraz Kaygılaroğlu'nun bağlı olduğu menajerlik şirketinde çalışıyor.

Ekleme: 28.08.2022 - 19:47 Güncelleme: 28.08.2022 - 19:51 / Editör: Ozge Selin
Uraz Kaygılaroğlu son rol aldığı dizisi Üç Kuruş'un final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Bozburun'da olan Uraz Kaygılaroğlu, burada sevgilisi Gamze Okutucu ile görüntülendi. TV100'ün haberine göre; adının daha önce aşk dedikodularına karıştığı Gamze Okutucu, ünlü oyuncunun bağlı olduğu menajerlik şirketinde çalışıyor.

Sevgilisiyle otelden çıkmayan ve otel çalışanlarını, 'Bizim burada olduğumuzu kimseye söylemeyin' dediği iddia edilen Kaygılaroğlu, üç gün kaldığı otelden çıkıp bota binerken kameralara yansıdı.

Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi ile tatilde

Uraz Kaygılaroğlu sevgilisi ile tatilde
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