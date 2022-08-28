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Sinem Uslu'nun annesinden acı haber

Ünlü oyuncu Sinem Uslu'nun annesi Ferhan Zuhal Öztürk vefat etti.

Ekleme: 28.08.2022 - 18:23 Güncelleme: 28.08.2022 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Uzun zamandır kanserle mücadele eden Ferhan Zuhal Öztürk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Uslu, 'Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir' açıklamasını yaptı.

'DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN!'

Geçtiğimiz günlerde annesinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sinem Uslu sosyal medya hesabından destek istemişti:

'Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken, bir anda Akut Lösemi denilen, AML hastalığına evrildi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık... İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesinde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz… Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli. Kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+. Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin... Kimler kan verebilir: Son bir yıl içerisinde dövme yaptırmamış, ameliyat olmamış ve altmış beş yaş altı bağışçılar… Bağışları sadece Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezine yapabiliyoruz'

Sinem Uslu'nun annesinden acı haber
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