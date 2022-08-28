. Şeyma Subaşı imaj tazeledi!
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Şeyma Subaşı imaj tazeledi!

Geçtiğimiz aylarda ayrılık kararı alan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ile iş insanı Mohammed Alsaloussi, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Barışma sonrası sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Subaşı, son olarak Meedo ile birlikte Burning Man'e katılacaklarını duyuyarak; festival için yaptırdığı saçlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 28.08.2022 - 14:29 Güncelleme: 28.08.2022 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz aylarda Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ayrıldıklarını duyuran fenomen isim Şeyma Subaşı, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı imaj tazeledi!

Ancak bir dargın bir barışık çiftin bu ayrılıkları da uzun sürmemiş, ikilinin barıştığı öğrenilmişti. Subaşı'nın kızı Melisa'nın, Meedo ile Louvre Müzesi'nin önünde çekilen fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Wewontliemagnew’deki habere göre çift Paris'te lüks bir otelde beraber kalıyordu.

BARIŞMA SONRASI PAYLAŞIM

32 yaşındaki sosyal medya fenomeni, barışma sonrası Alsaloussi ile ilk paylaşımını geçtiğimiz haftalarda yaptı. Muğla'da çekilen karelerini peş peşe yayınlayan Subaşı, Meedo ile çekilen fotoğrafını da beyaz kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü ismin gönderisi, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın gündemine oturdu.

"CİDDEN SEVİYOR, İNANDIM"

Takipçileri, Subaşı'na; "Bence bu barışmanın sonu bu sefer kesin evlilik", "Sen onsuz, o sensiz bu hayat düşünülemez... Çok mutlu olun" ve "Bu adam bu kızı cidden seviyor, inandım" gibi yorumlar yazdı.

"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİM OLACAK"

Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan bir çocuk annesi ünlü isim, son olarak yeni imajını bir videoyla gösterdi. Burning Man Festivali'ne katılağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı; paylaşımına şu notu yazdı:

En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak.

Şeyma Subaşı imaj tazeledi!

"CIVIL CIVIL OLMUŞ"

Yeni saçlarını gösterdiği videoyla birlikte geçmiş yıllarda da katıldığı festivalden eski fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı'na, kısa sürede 40 bine yakın beğeni ve 200'den fazla yorum geldi.

Takipçileri, ünlü isme; "Kendini her şeyin en iyisine layık görüyor ve yaşıyor, helal olsun", "En güzel yine sen olacağın için Meedo senden gözlerini alamayacak" ve "Cıvıl cıvıl olmuş, harika saçlar" gibi mesajlar yazdı.
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