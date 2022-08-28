. Necati Şaşmaz yıllar sonra ekrana çıktı!

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, son olarak sevgilisi Tuğçe Erön için Bodrum'da mekan kapatıp doğum günü partisi düzenlemesiyle gündeme gelmişti.Necati Şaşmaz'ın son hali ise hayranlarını şaşkına çevirdi.Yıllar sonra televizyon ekranlarında bir programa çıkan Necati Şaşmaz, Mazhar Alanson'un TRT'deki müzik programına konuk oldu.50 yaşındaki Şaşmaz'ın son hali dikkat çekti.Saçlarının beyazladığı görülen Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada gündem oldu.İmajındaki değişiklik ve yüzündeki gerginlik estetik mi oldu sorusunu da sordurttu.Öte yandan Şaşmaz, en son 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol almıştı.