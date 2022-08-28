. Jennifer Lopez'den eşine serenat!
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Jennifer Lopez'den eşine serenat!

'Bennifer' olarak adlandırılan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in geçtiğimiz hafta sonu Georgia'daki milyonluk malikanelerinde gerçekleşen düğünüyle ilgili her gün çok konuşulacak yeni bir ayrıntı ortaya çıkıyor. Lopez'in, düğün gecesi verdiği mini konserde, Ben Affleck'in gözlerinin içine bakarak seslendirdiği şarkı ile ünlü oyuncuya aşkını dile getirdiği konuşuluyor.

Ekleme: 28.08.2022 - 00:58 Güncelleme: 28.08.2022 - 01:01 / Editör: Ozge Selin
Ayrılmalarından 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir nikâhla hayatlarını birleştirdi. 'Bennifer' lakaplı ikili, geçtiğimiz hafta sonu ise Georgia'daki malikanelerinde üç gün süren, gösterişli bir düğün yaptı. Aralarında birçok ünlünün de bulunduğu 135 konuk katıldığı düğünün yankıları uzun süre devam edeceğe benziyor.

GELİNLİKLERİN DEĞERİ ÜÇ MİLYON DOLAR!

53 yaşındaki JLo, kendisinden üç yaş küçük Affleck ile hayatını birleştirdiği tören sırasında ünlü moda firması Ralph Lauren tarafından kendisi için özel olarak hazırlanan üç farklı gelinlik giydi. Söz konusu kıyafetlerin yaklaşık birer milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Jennifer Lopez'den eşine serenat!

'SANA DOYAMIYORUM'

TMZ sitesi, Jennifer Lopez'in, düğün gecesi konuklar ve sahnenin ortasında sandalyede oturan eşi için mini bir konser verdiğini yazdı. Buna göre; ABD'li yıldız, 'Gözlerindeki tutkuyu hissedebiliyorum. Hala sana aşığım. Biliyorsun sana doyamıyorum' sözlerini içeren şarkıyı, karşısında bir sandalyede oturan Ben Affleck'in gözlerinin içine bakarak seslendirdi.

AFFLECK DE EŞLİK ETTİ

Eşinin serenat yaptığı anlarda ünlü aktörün, geline gülümsediği görüldü. Mikrofonu Affleck'e de uzatan ve şarkıya eşlik etmesine izin veren Jennifer Lopez'e, performansı esnasında dansçıları da eşlik etti. Magazin gündeminden düşmeyen ikili, dikkat çeken sahne performansının ardından birbirine sarıldı.

Jennifer Lopez'den eşine serenat!

'SENDEN BAŞKASIYLA OLAMAM'

Lopez, ilk nişanlılık dönemlerinde de Affleck için şarkı yazmıştı. ABD'li yıldızın 2002 tarihli 'This Is Me' (Bu Benim) albümündeki 'Dear Ben' (Sevgili Ben) adlı şarkıda; 'Sen mükemmelsin. Ben kendimi kontrol edemiyorum. Senden başkasıyla olamam. Bana dokunma şekline bağımlıyım' sözleri yer alıyordu.
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