. Hayranlarına sarmaş dolaş yakalandılar!

Furkan Andıç ile Aybüke Pusat, 2019 yılında “Her Yerde Sen” adlı dizide başrolü paylaşmıştı. İkili önceki gün hayranlarının objektiflerine takıldı.Oyuncu çiftin, araçlarına binmeden hemen önceki sarmaş dolaş halleri dikkat çekti.Andıç ve Pusat'ın bu samimi fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı.Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili, hayranları tarafından havalimanında da görüntülenmişti. Aybüke Pusat, daha önce aşk söylentileri hakkında şu açıklamayı yapmıştı: “Furkan ile ilişkimiz yok. Sadece arkadaşız.”