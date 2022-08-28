. Festival Haluk Levent ile başladı!

Çatalca'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Erguvan Festivali renkli görüntülere sahne oldu. İlk gün sahne alan Haluk Levent, şarkılarını on binlerin katıldığı bir koro eşliğinde seslendirdi.SAHNEDE SELFİEHaluk Levent, konser sonunda Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna ve tüm sevenleriyle birlikte sahneden selfie yapmayı da ihmal etmedi.