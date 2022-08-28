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Ebru Gündeş evlendi mi?

Ebru Gündeş'in Iraklı iş insanı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile gizlice evlendiği iddia edilmişti. Magazin gündemini sarsan iddiayla ilgili gerçek ortaya çıktı. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw'ın evlenmedikleri ortaya çıktı.

Ekleme: 28.08.2022 - 20:46 Güncelleme: 28.08.2022 - 20:49 / Editör: Ozge Selin
Ebru Gündeş'in bir süredir Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile sevgili oldukları yazılıyordu. Geçtiğimiz gün ise iki isim hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Ebru Gündeş'in, sevgilisi olduğu öne sürülen Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendikleri iddia edildi.

EBRU GÜNDEŞ İLE RASSAN KHOSHNAW EVLENDİ Mİ?

Ancak bu iddialar asılsız çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre; 47 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw evlenmediler.

Öte yanda konu ile alakalı iki isimden de herhangi bir açıklama henüz yapılmış değil.
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