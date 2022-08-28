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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dünyaevine girdi

Şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile evlendi. Çiftin nikah şahitliğini Acun Ilıcalı ve Faruk Turgut yaptı.

Ekleme: 28.08.2022 - 21:24 Güncelleme: 28.08.2022 - 21:31 / Editör: Ozge Selin
Bir süredir birlikte olan oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, Sarıyer'de bir otelde nikah masasına oturdu.

Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin düğününe sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Acun Ilıcalı nikah şahidi oldu
Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Demet Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Oğuzhan Koç'un evlilik teklifine evet demişti.

Haziran ayında nişanlandılar
Ünlü çift geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanmıştı.

Gelinlik özel tasarlandı
Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıkarken, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç dünyaevine girdi
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