. Davut Güloğlu oğlunu evlendiriyor!

Güloğlu Ailesi'nin mutlu günü... Şarkıcı Davut Güloğlu, 28 yaşındaki oğlu Cengizhan'ın bir süredir birlikte olduğu müstakbel gelini Nursena Yazıcı'yı, Rize'de oturan ailesinden istedi.

2000'li yılların başında 'Nurcanım' ve 'Katula Katula' şarkılarıyla dikkat çeken Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan ile bir süredir birlikte olduğu Nursena Yazıcı, dünyaevine girmeye hazırlanıyor.Ünlü şarkıcı, önceki akşam genç kızı Rize'de oturan ailesinden istedi. Çiftin söz yüzüklerini Vali Kemal Çeber takarken, aile arasında gerçekleşen törenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.Davut Güloğlu, 1993 yılında nikâh masasına oturduğu Sibel Yıldırım'dan 2003'te boşanmıştı. Bu evlilikten 1994'te Cengizhan dünyaya gelmişti.