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Böyle görüntülendiler!

Bir dönem aynı dizide rol alan Furkan Andıç ile Aybüke Pusat'ın uzun zamandır aşk yaşadıkları iddia ediliyordu. Her fırsatta haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlayan ikili, bu kez sarmaş dolaş objektiflere yakalandı. Bunun ardından 'Aybüke ile Furkan' aşk mı yaşıyor? sorususu akıllara geldi. İşte detaylar...

Ekleme: 28.08.2022 - 01:08 Güncelleme: 28.08.2022 - 01:11 / Editör: Ozge Selin
2019 yazında 'Her Yerde Sen' dizisinde başrolleri ğpaylaşan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, senaryo gereği iki sevgiliyi canlandırıyordu. İkilinin özel hayatlarında da sık sık vakit geçirmesi aşk dedikodularının ortaya atılmasına sebep olmuştu. Çıkan haberlerin ardından Andıç ile sürpriz bir şekilde ayrılan Dilan Çiçek Deniz, arkadaşı Aybüke'yi sosyal medyada silmişti.

ARKADAŞINI SİLDİ

Bunun üzerine Aybüke de Dilan'ı takibi bırakmıştı. Dilan Çiçek 2014'te katıldığı Miss Turkey'de ikinci, Aybüke Pusat ise dördüncü seçilmişti. İki kraliçe, beş yıldır sıklıkla görüşen iki dosttu.

Rol aldıkları dizi final yaptıktan sonra oyuncuların havaalanında birlikte görüntülenmesi aşk dedikodularını daha da alevlendirmişti. Pusat ve Andıç'ın birlikte tatile gittiği iddia edilmişti. İkilinin hayranları tarafından çekilen görüntüler, günlerce konuşulmuştu.

Böyle görüntülendiler!

'SADECE ARKADAŞIZ'

Hakkında çıkan aşk haberleri hakkındaki sessizliğini bozan Aybüke Pusat, 'Furkan ile ilişkimiz yok. Diziden de yakın arkadaşımız bildiğiniz gibi. Yakın arkadaşlarımızla yaptığımız bir planımız vardı, tatile gittik. Şaşkınlık geçiriyorum gerçekten. Sadece arkadaşız' demişti.

Güzel oyuncu, 'Bu benim özel hayatım. Dilan benim yakın arkadaşım. Konuşmam gerekiyorsa onunla konuşurum. Bu benim özel hayatım ve beni ilgilendirir' ifadelerini kullanmıştı.

Böyle görüntülendiler!

'BÖYLE DÜŞÜNÜLMESİNE ÜZÜLÜYORUM'

Eski rol arkadaşı Aybüke Pusat ile aynı kolyeyi takan Furkan Andıç, aşk yaşadıkları konusuna son noktayı koymuştu. Yakışıklı oyuncu, konuyla ilgili; Aybüke Pusat'la aynı kolyeleri takan Andıç, “Bunlardan milyonlarca yapılıyor. Böyle düşünülmesine üzülüyorum. Aybüke ile ilişkimiz yok, sadece arkadaşız” demişti.

SARILDIKLARI VİDEO GÜNDEM OLDU

Her fırsatta haklarında çıkan aşk haberlerini yalanlayan Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, önceki gün sarmaş dolaş objektiflere yansıdı. Andıç ve Pusat'ın sarıldıkları video sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önce de havalimanında hayranlarının objektiflerine takılan Andıç ile Pusat, yine 'Aşk mı yaşıyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.
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