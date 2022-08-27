. Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti!
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Beyaz Gazete
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Usta oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti!

8 yıl boyunca günlük olarak ekrana gelen "Unutma Beni" dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur'dan acı haber geldi. Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü şu sözlerle duyurdu...

Ekleme: 27.08.2022 - 17:06 Güncelleme: 27.08.2022 - 17:06 / Editör: Ozge Selin
Pek çok unutulmaz dizide ve tiyatro oyununda boy gösteren, "Unutma Beni" ile adeta hafızalara kazınan usta oyuncu Füsun Günuğur, hayatını kaybetti.

Usta oyuncudan gelen acı haber sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Günuğur'un kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ İLE ÖĞRENDİK"

Oyuncunun ölüm haberi ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.

Yapılan açıklamada "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un vefat haberini büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.

FÜSUN GÜNUĞUR KİMDİR?

8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günuğur, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol aldı.



Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günuğur, Oyun Bitti ve Unutma Beni ile geniş hayran kitlesine ulaştı.
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