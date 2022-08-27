. Tatlıses kardeşler barıştı!

Bodrum-Yalıkavak yolunda dün sabah geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, uçuruma düşen aracından çıkarılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sanatçı, akşam saatlerinde tedavi gördüğü Bodrum Acıbadem Hastanesi'nden ayrılıp, önceden konser programı olan Ortakent'te bulunan Günay Restoran'a geldi.DOKTORU GÖZÜNÜ AYIRMADIFeci kazadan 12 saat sonra tekerlekli sandalye ile sahneye çıkan Tatlıses, konserinde performansıyla büyük beğeni topladı. Ayağındaki kırık nedeniyle oturarak parçaları seslendiren ünlü türkücüyü çok sayıda hayranı dinledi. İbo'nun neşesinin oldukça bir hayli yerinde olduğu gözlendi. Konser sırasında doktorunun, gözünü İbrahim Tatlıses'ten ayırmaması dikkatlerden kaçmadı.KAZA SONRASI KÜSLÜK BİTTİ!Kazadan sonra bir an olsun babalarının yanından ayrılmayan Tatlıses'in çocukları Dilan Çıtak ve İdo da konser alanına gelip, babalarını yalnız bırakmadı. Dilan Çıtak, geçtiğimiz yıl düğününe katılmadığı İdo Tatlıses ile arasındaki buzları tamamen eritti. Bir süredir küs olan kardeşler, babalarının aracılığıyla barıştı.'SEN DİNLEN, BİZ EĞLENDİRİRİZ'70 yaşındaki usta sanatçı ile aynı sahnede 'Kara Üzüm Habbesi' adlı şarkıyı birlikte söyleyen ikili, konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Dilan Çıtak ve İdo'nun, bir ara babaları Tatlıses'e, “Sen dinlen, biz eğlendiririz“ demeleri herkesi güldürdü.'KAYDA DEĞER ŞEYLER KONUŞALIM'2020'de İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıklamıştı. İbo, Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev vermişti. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden olmuş, ikili daha sonra barışmıştı.İdo ile Yasemin Şefkatli'nin düğününe ise Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmamıştı. Ahmet Tatlıses, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu. Kasım 2021'de 'İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?' sorusu yöneltilen Çıtak, 'Kayda değer şeyler konuşalım' yanıtını vermişti.