. Sema Şimşek'ten Rüzgar paylaşımı!
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Sema Şimşek'ten Rüzgar paylaşımı!

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Sema Şimşek, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Burak Hakkı ile evliliğinden Rüzgar adında bir oğlu olan eski manken, son olarak 39 yıl önceki fotoğrafını paylaştı. Şimşek'in oğluyla benzerliği takipçilerini şaşırttı.

Ekleme: 27.08.2022 - 01:08 Güncelleme: 27.08.2022 - 01:10 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Burak Hakkı ile 2001 yılında nikah masasına oturan ve 2008'de oğulları Rüzgar'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın sevncini yaşayan Burak Hakkı (50) ile Sema Şimşek (46) mutlu beraberliği 10 yıl sürmüştü. 2011 yılında yollarını ayıran ünlü çift, boşandıktan sonra da oğulları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman Rüzgar ile verdiği pozları da takipçileriyle paylaşan Sema Şimşek, bu karelere bir yenisini daha ekledi. Oğlunun fotoğrafıyla kendi çocukluk pozunu kıyaslayan 46 yaşındaki Şimşek'in, Rüzgar ile benzerliği dikkat çekti.

Sema Şimşek'ten Rüzgar paylaşımı!

'SEMA 13, RÜZGAR 14'

Ünlü isim, paylaşımına 'İki elimin parmaklarını geçmeyecek kadar az olan çocukluk fotoğrafımla da kıyaslama yapmayayım mı yani? Sema yaş 13, Rüzgar yaş 14... Bence ortaya karışık ama burada kesin ben!' notunu düştü.

46 yaşındaki Sema Şimşek'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve 'Oturma stiliniz bile aynı', 'Aynı sen', 'İkiniz de çok güzelsiniz' gibi yorumlar yapıldı.

Sema Şimşek'ten Rüzgar paylaşımı!

'EVLAT GURURUM'

Öte yandan oyuncu Burak Hakkı da zaman zaman oğluyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz yaz Rüzgar ile Alaçatı'da buluştuğu anları; 'Evlat. Gururum. Hep iyilerle karşılaş' notuyla paylaşmıştı. Hakkı, gönderisine; nazar boncuğu eklemeyi de ihmal etmemişti.

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