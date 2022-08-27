. Pınar Deniz'i şaşırtan ilgi...

Son dönemin başarılı ve en çok konuşulan isimlerinden olan Pınar Deniz, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan oyuncu, sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Özellikle yabancı hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Pınar Deniz, bu ilgi karşısında şaşırsa da, tüm mütevazılığı ve samimiyetiyle herkesle fotoğraf çektirip sohbet etti.DOĞAL GÜZEL PINARKanal D'nin çok izlenen dizisi 'Yargı'da 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, tatili geride bıraktığını ve artık çalışma temposuna başladıklarını söylerken, doğal güzelliğiyle dikkat çekti.