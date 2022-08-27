. Pınar Altuğ'dan duygulandıran Vatan Şaşmaz paylaşımı

Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından tabancayla sırtından vurularak öldürülmüştü. Filiz Eker, aynı dakikalarda intihar ederek, kendi yaşamına son vermişti. Cinayetin yankısı, Türkiye'de uzun süre devam etmişti.'ÖZLÜYORUM'Pınar Altuğ, bir dönem 'Çocuklar Duymasın' dizisinde beraber kamera karşısına geçtiği, 'Engin' karakteriyle hafızalarda yer eden Vatan Şaşmaz'ı beşinci ölüm yıl dönümünde unutmadı. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yakın dostunun fotoğrafını yayınlayıp, 'Özlüyorum' mesajını yazdı.'HEP 'BABA OLMAK İSTİYORUM' DERDİ'Vatan Şaşmaz ile Melike Öcalan, 2000'lerin başında birlikte sundukları ‘Sabah Şekerleri' programıyla hafızalarda yer etmişti. Melike Öcalan, geçtiğimiz yıl '2. Sayfa' programında, bir dönem partneri olan Vatan Şaşmaz ile ilgili duygusal bir anısını anlatmıştı.Ünlü sunucu, 'Onunla ilgili güzel anılarımı anlatabilirim. Bu hayattan ayrıldığında herkesin onu ne kadar sevdiğini gördük. Öyle hatırlamak istiyoruz. Vatan hep 'Baba olmak istemiyorum' derdi. Eşiyle beraber çok baba olmak istedi. 'Sen doğurursun, ben dayı olurum' derdi. 'Ben de çok istiyorum anne olmayı' derdim” açıklamasında bulunmuştu.OĞLUNUN ADI 'ASİL VATAN' OLDU43 yaşında hayatını kaybeden Şaşmaz, daha önce verdiği bir röportajda, “Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez, beraber yaşamaya devam ederdim. Ben de, eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Önemli olan aile olabilmek” açıklamasını yapmıştı. Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı, Şubat 2018'de bebeğini dünyaya getirmişti. Yasemin Adalı oğluna verdiği Asil Vatan adıyla herkesi duygulandırmıştı.'İYİ Kİ YAŞAMIŞIZ'Eski partnerini ölümünün 4'üncü yıl dönümünde sosyal medya paylaşımıyla anan Melike Öcalan, Vatan Şaşmaz ile çekilmiş fotoğraflarına, 'Öyle çok şey var ki yazılacak. Belki de bir ömre yetmeyecek kadar güzel anılar. Öyle güzel anılar biriktirdik ki anlatılmaz yaşanır. İyi ki yaşamışız. İyi ki güzel cümlelerle geçmişsin bu hayattan' notunu düşmüştü.