Mustafa Üstündağ dünyaevine girdi!

'Cümbür Cemaat Aile' adlı dizide rol aldıkları sırada tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ, iki yıl önce boşanmışlardı. Üstündağ, dün bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı gazeteci Tuba Kalçık ile nikah masasına oturdu.

2010 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ, Ocak 2020'de yollarını ayırmıştı. Bir erkek çocukları olan ikili boşandıklarını; "2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz" açıklamasıyla duyurmuştu.



Boşanmanın ardından konuşan 34 yaşındaki Ecem Özkaya, "Zor bir süreçti. Ortak aldığımız bir karardı. Daha fazla konuşmak istemiyorum, gerekli açıklamamızı yaptık" açıklamasını yapmıştı.



OĞULLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİLER



Üstündağ ile Özkaya, boşandıktan birkaç ay sonra oğulları Ahmet Kaan için bir araya gelmişti. Oğullarını okulun ilk gününde yalnız bırakmayan oyuncu çift, mutluluklarını sosyal medyadan paylaşmıştı. Üstündağ, paylaşımında; “Seni bu hayatta annen kadar sevecek, baban kadar merak edecek kimse yoktur aslan oğlum” derken; Özkaya, "Sosyal mesafeli, mini mini bir “1” bırakıyorum buraya... Gazı kaçmış heyecanlar değil; en gerçeğinden, en zıpırından, en terlisinden, en meraklısından... Nice okul yılların olsun yavrum. Sağlık,mutluluk ,umut, başarı, azim ve hataların en yakın dostların olsun" ifadelerini kullanmıştı.



MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ-TUBA KALÇIK'IN MUTLU GÜNÜ



Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen ve gözlerden uzak bir hayat süren Mustafa Üstündağ, dün bir kez daha nikah masasına oturdu. Ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla tanınan gazeteci Tuba Kalçık ile aşk yaşayan Mustafa Üstündağ, dün evlendi.



"ÖMÜR BOYU EL ELE"



Çift, gösterişten uzak sade bir nikah töreniyle mutluluğa "Evet" dedi. İkiliyi mutlu günlerinde yakın arkadaşları ve aileleri de yalnız bırakmadı. Nikah töreninin ardından Instagram hesabından Üstündağ ile fotoğrafını paylaşan Kalçık, "Ömür boyu birlikte el ele" notunu düştü.