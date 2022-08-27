Mehmet Ali Erbil'den Ece Ronay'a sert tepki!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay hakkında sert açıklamalarda bulundu. Erbil, Ece Ronay hakkında "Önce bir geçmişine baksın" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Yeniköy'deki bir restorandan çıkarken objektiflere yansıyan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski baldızı Şeyda Coşkun'un yemek listesiyle 79 kiloya düştüğünü söyledi.



Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta canlı yayın açan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre konuşulmuştu. Klibinde rol aldığı sonrasında taciz ve tehdit iddiasıyla dava açan TikTok fenomeni Ece Ronay, Erbil'in yayın açması hakkında "Zamanında bana TikTok'ta dileniyorsun deyip küçümseyen, şimdi benden beter hale gelmiş. Çok keyifliyim. Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" mesajını yayınlaması ile gündeme gelmişti.



Ece Ronay'ın açıklaması sorulan Erbil, "Onu bulaştırmayın ya... Mehmet Ali Erbil varken Ece mi vardı Allah aşkına... Biz kırk yıldır bu piyasadayız, kırk yıldır biz aileye konuk olmuşuz, evlerine girmişiz. Onlar nereye girdiler? Bir baksınlar da geçmişlerine ondan sonra konuşsunlar. Onlar kamuoyunda paylaştı ama biz mahkemede paylaşacağız. Biliyorsunuz o laflar suç teşkil ediyor." dedi.

