Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Kibariye'nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberle yıkılan Kibariye, annesini son yolculuğuna uğurladı. Kibariye'nin, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı ileri sürüldü.

Kibariye, geçtiğimiz aylarda Psikolog Gökhan Çınar'ın sunumuyla yayınlanan 'Paylaş Benimle'nin konuğu oldu. Üç gün üst üste programda yer alan Kibariye, çocukluğu, gençliği ve pek bilinmeyen aile yaşamını anlattı. Kibariye, programın üçüncü gününde Seda Sayan itirafıyla gündem oldu. Seda Sayan ile bir dönem aynı evde yaşadıklarını ve Sayan'ın kendisini adeta çekip çevirdiğinden bahsetti.



YAŞADIKLARINI ANLATTI



Sahne hayatına başladığı dönemleri anlatan Kibariye, Seda Sayan ile aynı yerde çalıştıklarını ve bir dönem aynı evde yaşadıklarını, Sayan'ın kendisinin kazandığı paradan kalacağı eve kadar kendisini yönlendirdiğini söyledi.



Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti

Şarkıcı, Sayan'ın para işlerinden anlamadığını bildiği için kendisine hep yardımcı olduğunu ve bu yüzden ona çok büyük bir minnet borcu olduğunu ifade ederken duygulandı.



"PARAMI SEDA ALDIRTTI"



Çalıştığı yerden alamadığı parasını da Seda Sayan'ın aldığını anlatan Kibariye, "Paramı vermediler. Onun mücadelesini Seda verdi. 'Bu kız burada saatlerce şarkı söylüyor. Gırtlağı kıpkırmızı' dedi. Paramı aldı.”



Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti

ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ



Ünlü sanatçı Kibariye'nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



CENAZE TÖRENİNDE ZOR DURDU



Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Tokmak, sessiz sedasız defnedildi. 2. Sayfa'nın haberine göre, annesi Makbule Tokmak'ın ölüm haberiyle yıkılan Kibariye'nin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı ileri sürüldü.



Kibariye’nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti

"KIZIMI KANDIRIYOR"



Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. "Şofeer şofer" sözleriyle tanınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek sitem etmişti.



