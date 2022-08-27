Ege'den Cem Yılmaz paylaşımı!
'Yaz Aşkım', 'Delice Bir Sevda' ve 'Hurma Gözlüm' gibi unutulmaz şarkılara imza atan Ege, usta komedyen Cem Yılmaz ile askerlik fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ege, 21 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan poza, 'Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı' notunu düştü.
18 AY ASKERLİK YAPTI
49 yaşındaki sanatçı Cem Yılmaz, vatani görevini 2001 yılında Ankara Mamak'ta Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 18 ay yapmıştı.
18 AY ASKERLİK YAPTI
49 yaşındaki sanatçı Cem Yılmaz, vatani görevini 2001 yılında Ankara Mamak'ta Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi'nde 18 ay yapmıştı.