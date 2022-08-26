Ünlü çiftin nikahı ertelendi

Bu akşam nikah masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikahı ertelendi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç bugün dünyaevine girmeye hazırlanıyordu. Ancak bugün davetlilere nikahın ertelendiği haberi gitti.



Bugün beklenen yoğun yağış nedeniyle düğün pazar gününe alındı.



Bekarlığa veda edildi

600 davetlinin katılacağı planlanan düğünün masrafları için yaklaşık 4 milyon TL ödeyecek olan çiftten Oğuzhan Koç, arkadaşlarıyla dün gece bekarlığa veda partisi yaptı.



Gelinlik hediyesi

Demet Özdemir, düğünde Eda Güngör ve Nihan Peker imzalı iki özel tasarım ve bir de Alexander McQueen marka olmak üzere toplam değeri 200 bin TL olan 3 gelinlik giyecek. Birini, düğün sonrası 15 milyon takipçisi arasından düğünü en yakın olan gelin adayına hediye edecek.