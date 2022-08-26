Simge Ünal'dan şaşırtan itiraf!

Simge Ünal, geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Yoğun bir dönemden geçtiğini belirten model, "Bu sene onlarca kez podyuma çıktım. Kısa aralıklarla tatil yapmama rağmen yaz çok keyifli ve güzel geçti" dedi.

Alışveriş turunda objektiflere takılan model Simge Ünal, geçtiğimiz yıl yaz tatilinde yaşadığını talihsiz bir olayı da ayaküstü basın mensuplarıyla paylaştı.



'TEKNEDE MAHSUR KALDIM'



Ünal, yaz tatili esnasında teknede mahsur kaldığını, telefonlar çekmediği için kötü bir tatil yaşağını ve o olaydan sonra tekneye binmeye korkar olduğunu dile getirdi.





