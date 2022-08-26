İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirerek ölümden dönmüştü... Aracına çarpan kamyon şoförünün ifadesi ortaya çıktı kanında alkol...

İbrahim Tatlıses’in aracına çarpan kamyonet sürücüsü Gültekin G.’nin (34) kanında alkol çıktı. Bu oran yasal sınırın altında bulunması sebebiyle sürücüyle ilgili herhangi bir yaptırımda bulunulmazken, şüpheli sürücü ifadesinde 12 yıl önce Bodrum’a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını, yolun kaygan olması sebebiyle aracın hakimiyetini kaybettiğini söyledi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de arasında bulunduğu 3 aracın karıştığı kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince yapılan ilk incelemelerin sonuçlarına ulaşıldı. Sabah'ın haberine göre, kaza mahallinde ve Tatlıses'in aracına çarpan kamyonette arama yapıldı.

Herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Gültekin G.'nin (34) kullanımındaki iki adet ceptelefonunda yapılan ön incelemede de herhangi bir suç unsuruna rastlanılamadı. Şüpheli

Gültekin G.'nin ifadesine de başvuruldu. İfadesinde, 12 yıl önce Konya'dan Bodrum'a geldiğini, babasına ait hurdacıda şoför olarak çalıştığını, kaza günü Ortakent bölgesine iş için gittiği sırada zeminin ıslak olması ve fren yapması sebebiyle arabasının kaydığını, olayda herhangi bir kusurunun olmadığını söyledi.



KANINDA ALKOL ÇIKTI

Gültekin G.'nin kan örneği de alındı. Yapılan incelemelerde Gültekin G.'nin kanında alkole rastlandı. 0.10 etonol tespit edilen Gültekin G.'nin kaza saati ile kan örneği alma saati göz

önünde bulundurularak yasal sınırın altında olduğu değerlendirmesi yapıldı.



AYAK TARAK KEMİKLERİNDE KIRIK OLUŞTU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Tatlıses'in sıkıştığı minibüsü halatlara bağlayarak vinç yardımıyla yola çıkardı. Daha sonra

Tatlıses, sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek üzere ambulansa taşındı. Tatlıses ile minibüste bulunan diğer yaralı da araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Tatlıses'in tedavi gördüğü hastane Başhekimi Prof. Dr. Nadir Şener, yaptığı yazılı açıklamada, sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastaneye getirildiğinde bilincinin açık olduğunu bildirdi.



SOLUĞU SAHNEDE ALDI

Ünlü sanatçı dün akşam saatlerinde hastaneden taburcu edilirken, ambulansla Yalıkavak'taki sahne alacağı restorana gitti. Tatlıses, 'Bugün başımızdan bir kaza geçti, Cenabıhak meleklerini gönderdi, arabamız dereye yuvarlanıyordu. Hiç bir zaman ayağımı size karşıuzatmadım, 'doktorum böyle olacak' dedi. 'Ben seyircime ayaklarımı uzatmamam' dedim, affedin. Bugün başımızdan kötü bir kaza geçti. İdo'yla kahvaltıya gidiyorduk. Kaza yaptık araba alev aldı, İdo bölgeden geçen araçları durdurarak yangın söndürme tüpü aldı ben arabanın içerisindeyim kül olacağız ve yangını söndürdü. Ben bu akşam seyircime söz verdim, sahneye çıkacağım dedim. Evlatlarıma ve aileme teşekkür ederim. Polis, jandarma ve hastanemize de ayrıca teşekkür ederim bizimle çok ilgilendiler' dedi