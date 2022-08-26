Hesabı hacklenen İrem Derici isyan etti

Instagram sayfasından sık sık paylaşım yaparak takipçileriyle iletişim kuran İrem Derici’nin hesabı hacklenerek ele geçirildi. İrem Derici, bu durumu Twitter hesabı üzerinden isyan etti.

İrem Derici şarkılarıyla ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor.



Sosyal medya hesabında dikkat çeken paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici, zaman zaman tepki çekse de birçok sosyal medya kullanıcısı onu yakından takip etmeye devam ediyor.



Sosyal medyayı aktif kullanan İrem Derici, Instagram hesabının hacklendiğini fark etti. Instagram hesabının hacklenmesine anlam veremeye ünlü şarkıcı isyan etti.



İrem Derici, kötü sürpriz sonrası Twitter hesabında paylaşımda bulundu, "Instagram’Im hacklendi arkadaşlar, haberiniz ola.



Ne b.. bulma derdindesiniz acaba. Fitil fitil getireceğim burnundan yapanı bulduğumda. Bekle, şerefsiz."

