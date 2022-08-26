. Harika Avcı hakkında şoke eden iddia!
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Harika Avcı hakkında şoke eden iddia!

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabıyna anılan ses sanatçısı Onur Akay, bir dönemin ünlü assolistleri arasında yer alan, 1978-1998 yılları arasında oyuncu kimliğiyle de ön planda olan Harika Avcı (62) ile ilgili "Tedavi Olması Şart" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Ekleme: 26.08.2022 - 01:01 Güncelleme: 26.08.2022 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Onur Akay, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren şarkıcı ve oyuncu Harika Avcı'nın hayranlarını üzecek açıklamalarda bulundu. Kendi internet sitesinde bir yazı kaleme alan ses sanatçıcı, Harika Avcı'nın ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve tedavisini gereken önemi vermediğini iddia etti. İşte çok konuşulacak o yazı...

'2019 yılında Harika Avcı'nın bir pansiyonda kaldığını ve zor günler geçirdiğini yazmıştım ama Harika Avcı'nın sosyal medya adresinden yayınlanan bir metinle yalanlandım. O yazımdan sonra Harika Avcı birçok iddia ile magazin gündemine geldi ve konuşuldu. Aslında yalanlanan sadece ben değildim. Dikkat ederseniz Harika Avcı ile ilgili kim negatif bir şey konuşursa, hazırlanan bir metinle o sosyal medya adresinden hep yalanlanıyordu. Aslında Harika Avcı birçok kez kendi açıklamalarını bile yalanladı.

'YARDIMLAR SAYESİNDE BUGÜNLERE GELDİ'

Şimdi sizlere neler yalan neler gerçek anlatacağım. Uzun bir süre sonra Harika Avcı'yı yeniden köşeme taşımamın sebebi, kendisinin ölümcül bir hastalığa yakalanmasından dolayıdır. Evet, Harika Avcı bir ölümcül hastalığın pençesinde ama henüz başlangıcında ve doğru dürüst tedavisini bile olmuyor. Bu açıklamam da hazırlanan bir metinle, Harika Avcı'nın sosyal medya adresinden yalanlanacak ama yazmam gerektiğini düşünüyorum. Daha önceki yazılarım sonrası yalanlansam da hiç değilse birileri çıktı ve kendisine yardım etmek istedi. Yardım eden de oldu geri çevrilen de ama yine de bazı yardımlar sayesinde bugünlere geldi.

Harika Avcı hakkında şoke eden iddia!

'BENİM PARAMDA GÖZÜN MÜ VAR?'

İlk yardım etmek isteyen Selin Ciğerci olmuştu ve bana ulaşmıştı. Hülya Avşar da yardım etmek için Harika Avcı'yı aradı. Avşar, Avcı'ya iş bulmak istedi. Onun bir dizide veya filmde oynamasını sağlayacaktı. Ancak Harika Avcı, Hülya Avşar'ın yüzüne, “Benim paramda gözün mü var?” dedi ve teklifini reddetti. Sezen Aksu da Harika Hanım'ı aradı. Kendisine albüm yapacaktı ama nafile. Daha önce Harika Avcı ile uzun yıllar çalışan yapımcı Muhteşem Candan da ona çok ulaşmak istedi. Muhteşem Bey daha önce Harika Hanım'dan çok para kazandığını, ona bir villa vereceğini, belli bir aylık bağlayacağını ve ölene kadar hiç kimseye muhtaç olmadan orada yaşamasını teklif edeceğini söyledi. Harika Hanım bu teklifi de duydu ama üstünde durmadı.

Harika Avcı hakkında şoke eden iddia!

'BENİ DOLANDIRACAKLAR'

2015 yılında tanınmış menajerlerden Erhan Arı, Harika Avcı'nın 'Mavi Siyah' albümünün çıkmasına vesile olmuştu. Hatta Arı, klip çekimlerini ayarladığı gibi Avcı'ya birçok sahne işi de bağlamıştı. Ancak Harika Avcı, “Bugün hiç modum yok”, “Bugün çok hastayım”, “Bugün hiç keyfim yok”, “Beni dolandıracaklar” gibi türlü bahanelerle çekimleri ve sahne çalışmalarını hep son dakikada erteledi. Daha sonra bazı iş adamları ve vakıflar kendisine yardımda bulundu.

20 BİN DOLAR!

Şimdi ise Seyhan Soylu, Harika Avcı'yı programına davet ediyor. Eğer Harika Hanım bu teklife 'Evet' derse, Soylu kendisine 20 bin dolar peşin para verecek. Bence 'Evet deyip, hem tedavisini olsun hem de bundan sonra daha rahat bir hayat yaşasın. Bunları takıntıları nedeni ile hep erteledi ama inşallah tedavisini ertelemez!'
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