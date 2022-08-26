. 'Gelin olarak çıktığım eve geri döndüm'

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle yıldızı parlayan Ufuk Özkan ile 10 yılı aşkın süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak görev yapan Nazan Güneş, 2005'te nikâh masasına oturmuştu. 16 yıllık evlilik, İstanbul geçtiğimiz hafta Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak bitti.16 yıllık evliliği sona eren Ufuk Özkan önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.Hürriyet'in haberine göre; Boşanma sonrası annesinin evine yerleşen oyuncu, esprili konuştu: Gelin olarak çıktığım eve tekrar gelin olarak döndüm.Özkan, ayrılık süreciyle ilgili 'Kavga gürültü olmadı.Fikir ayrılıkları yaşadık. 16 sene sonra bir şeyler bitti. İki medeni insan gibi konuştuk ve yolumuza ayrı devam etmeye karar verdik' dedi.Sanat dünyasının uzun süren evliliklerinden bir daha sonlandı. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan, 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşanmıştı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak bugün evliliklerini noktalamıştı.İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı.Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmadı.Sevilen oyuncu Ufuk Özkan rol alacağı sinema filmleri için bir deri bir kemik kaldı. Ufuk Özkan'ı gören takipçileri çok şaşırdı. Özkan adeta bambaşka birine dönüştü. Canlandıracağı karakterler için kilo vermesi gereken Ufuk Özkan yaptığı diyet ve spor sonucu tam 17 kilo verdi. Ufuk Özkan'ın zayıf hali sosyal medyada gündem oldu. İşte kısa sürede eriyen oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali…Ufuk Özkan, sonbaharda vizyona girecek olan iki filmde canlandırdığı karakterler için 17 kilo verdi. Geçtiğimiz günlerde çekimleri tamamlanan 'Ah Be Birader' ve 'Kadın Kafası' filmlerindeki rolleri için kilo vermesi gereken Özkan, beslenme uzmanı eşliğinde sıkı bir diyet yaptı.