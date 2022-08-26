. Eşi Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti

Sahnedeki iddialı kıyafetleriyle adından sıkça bahsettiren şarkıcı Gülşen, konserlerindeki söylemleriyle de gündem olmaya başladı.Şarkıcı, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplileri hedef alarak, 'İmam hatiplidir, sapıklığı oradan geliyor' cümlesinin büyük tepki alması sonucu evinden alınarak adliyeye sevk edildi.İşlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.Verilen karar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.Besteci Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen'in Azur Benan isminde bir oğlu bulunuyor.Çolakoğlu, öğle saatlerinde eşini görmek için tutuklu olduğu cezaevine geldi.Avukatı ile birlikte gelen bestecinin Gülşen'e kişisel eşyalarını getirdiği öğrenildi.DHA'nın aktarımına göre; Ozan Çolakoğlu ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.