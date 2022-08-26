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Danilo Zanna'nın eski hali

MasterChef ile Türk halkının sevgisini kazanan, sempatik hareketleriyle birçok kişinin gönlünde taht kuran Danilo Zanna'nın eski bir fotoğrafı ortaya çıktı. MastercChef'in jürisi Danilo Şef'in eski hali şaşkına çevirdi.

Ekleme: 26.08.2022 - 10:22 Güncelleme: 26.08.2022 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
MasterChef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna, sempatik tavırlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz sene 9 senelik evliliğini bitiren ünlü şefin eski görüntüleri ortaya çıktı.

Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna, sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu.

Katıldığı Elin Oğlu programında bir anda meşhur olan Danilo şef, eşi ile diyaloğu gündemden düşmemişti. Danilo şef, eşine Masterchef yarışması yayınlarında da bol bol iltifat göndermişti.

2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı almıştı.

Sempatik tavırlarıyla ve kırık Türkçe'siyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şef, paylaşımlarıyla takipçilerini eğlendirmeyi başarıyor.

40 yaşındaki yakışıklı şefin eski halini görenler tanıyamıyor. Seyrek saçlarıyla Danilo Şef'i tanımak resmen imkansız. Takipçileri Danilo Şef'in eski halini görünce, 'Şarap gibi adam' yorumlarını yapmadan geçmedi.

Danilo Zanna'nın eski hali
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