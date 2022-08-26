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Cansu Dere, Rumeli Hisarı’nda oturduğu evin sahibi 30 bin TL olan kirayı 80 bin TL yapmaya çalışınca...

Cansu Dere'nin Rumeli Hisarı'nda oturduğu evin sahibi, 30 bin TL olan kirayı iddiaya göre 80 bin TL yapmak istedi. Sıkı bir pazarlık yapan güzel oyuncu, ev sahibiyle 50 bin TL'de anlaşmayı başardı.

Cansu Dere, Rumeli Hisarı’nda oturduğu evin sahibi 30 bin TL olan kirayı 80 bin TL yapmaya çalışınca...
Ekleme: 26.08.2022 - 09:40 Güncelleme: 26.08.2022 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
Son dönemde evlere yapılan kira zamları, ev sahipleriyle kiracıları birbirine düşürür oldu.

Bir anda yüzde 500'lere varan kira zamlarıyla karşılaşan kiracılar, oldukça zor durumda kaldı.

Fahiş kira zammıyla karşılaşan bir isim de Cansu Dere'ydi. Güzel oyuncu, 2020 yılında aylık kirası 20 bin TL olan bir eve taşındı.

EV ARAYIŞINA GİRDİ
Güzel oyuncunun kirası, konuşulanlara göre geçtiğimiz aya kadar 30 bin TL idi.

Ancak Cansu Dere'nin ev sahibi, dört katlı ve Boğaz manzaralı evin kira bedelinin çok daha yüksek olduğunu söyleyerek kirayı 80 bin TL yapmak istedi.

Ev sahibinin bu talebine karşı çıkan Cansu Dere, dedikodulara göre sıkı bir pazarlık sonucu ev sahibiyle aylık 50 bin TL kirada anlaştı.

Bu arada güzel oyuncunun, bir yandan da kiradan çıkıp ev sahibi olmak için arayışlara başladığı ve Boğaz hattındaki bazı emlakçılarla görüştüğü de söylentiler arasında.
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