Beyaz Magazin'de İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da gerçekleşenen trafik kazası hakkında şoke eden iddia!!!
İbrahim Tatlıses'in, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan aracı öndeki kamyona çarpıp şarampole yuvarlandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, minibüste sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Yorumcumuz Bilal Özcan, İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da gerçekleşen trafik kazası hakkında şoke eden iddialarda bulundu
İbrahim Tatlıses'in, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkan aracı öndeki kamyona çarpıp şarampole yuvarlandı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, minibüste sıkıştı. Uzun uğraşlar sonucu kurtarılıp, hastaneye kaldırılan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı. Yorumcumuz Bilal Özcan, İbrahim Tatlıses'in Bodrum'da gerçekleşen trafik kazası hakkında şoke eden iddialarda bulundu