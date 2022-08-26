. Azra Akın: Güzel sürprizler olabilir!

2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, önceki gün bir AVM'de objektifkere yansıdı. Yakın arkadaşları ve çalışma arkadaşlarıyla da bir araya gelen Akın, yemek eşliğinde uzun süren toplantı gerçekleştirdi.

Güzellik yarışması sonrası mankenlik yapmaya devam eden Azra Akın, aynı zamanda reklamlarda ve TV dizilerinde kamera karşısına geçti. Son olarak Hollanda yapımı 'Heer & Meester' (2018) filminde 'Aysla' karakterine hayat verdi.'GELEN BİRÇOK TEKLİF VAR'Toplantı sonrasında kısa bir alışveriş turu yapmayı da ihmal etmeyen Azra Akın, 'Şu anda netleşen bir durum yok. Gelen birçok teklif var, bakalım henüz değerlendirme aşamasındayız. Yakında güzel sürprizler olabilir' dedi.