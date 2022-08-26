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Beyaz Gazete
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Ayrılığın sebebi ortaya çıktı!

Hilal Altınbilek ile Metin Hara, 1 yıllık ilişkilerinde ayrılık kararı aldılar. Magazinden ilişkilerini gizlemeden yaşayan Metin Hara ile Hilal Altınbilek'in ayrılık kararı almalarındaki neden ortaya çıktı.

Ekleme: 26.08.2022 - 10:28 Güncelleme: 26.08.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Daha önce dünyaca ünlü model Adriana Lima ile olan ilişkisi ile gündemde olan Metin Hara, son bir yıldır oyuncu Hilal Altınbilek ile birlikteydi. Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile yıldızını parlatan Hilal Altınbilek ile mutlu giden bir birlikteliği olan Metin Hara'nın yüzü aşkta bu sefer de gülmedi. İki isimden ayrılık haberi geldi.

METİN HARA İLE HİLAL ALTINBİLEK AYRILDI! SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Takvim'de yer alan habere göre; Metin Hara ile Hilal Altınbilek ayrılık kararı aldılar. İki ismin; fikir ayrılıkları ve kıskançlık sebepleri yüzünden ayrıldıkları öne sürüldü.
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