. Ünlü ikili ilk kez el ele!

Cemiyet hayatının tanınmış çiftlerinden İzzet-Didem Antebi’nin büyük aşkı geçtiğimiz yıl bitmişti. Bir yıllık flörtün ardından 2009’da nikah masasına oturan ünlü çift, 12 yılın sonunda anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.Velayet konusunda da ortak vekalete imza atan ikilinin çocukları Mila ve Moris Mert okulları olduğu için hafta içi annelerinde kalırken, hafta sonları babalarına gideceği iddia edilmişti. İzzet Antebi’nin Emirgan’daki evlerinde kaldığı bildirilirken, Didem Sarı'nın İstinye’de 1.5 milyon dolarlık lüks siteye taşındığı söylenmişti.AŞK İDDİALARI SONRASI SEZONU AÇTIGeçtiğimiz aylarda İzzet Antebi'nin, oyuncu ve şarkıcı Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başladığı iddiaları magazin gündeme bomba gibi düşmüştü. 'Çember: Kabus' adlı filmi ekranda yayınlanacak olan Türkay ise konuya dair açıklama yapmazken yaz pozunu paylaşmıştı.Daha önce Türkiye'yi terk ettiği iddialarına "Öyle yazıldığı gibi bir şey yok. Ben sürekli Londra'ya işlerim olduğu için gidip, geliyorum. Okulum orada" diyen Türkay yaz sezonunu mayıs ayında açmıştı. Bikinili bir pozunu paylaşan oyuncuya "Çok güzelsin" yorumları yağmıştı.TÜRKAY VE ANTEBİ, BODRUM'DAAşk yaşadıkları iddia edilen ancak konuyla ilgili sessizliklerini koruyan Tuvana Türkay-İzzet Antebi ikilisi Bodrum Gündoğan'da görüntülendi. 31 yaşındaki Türkay ve kendisinden 14 yaş büyük Antebi, önceki gün Gündoğan'daki Serafina Mare'nin patronu Metin Şen ile görüşmeye geldi.EL ELE POZ VERDİLERLevent'deki popüler mekan Oda By Venge'yi Bodrum Serafina Mare'nin içinde açmayı düşünen İzzet Antebi, Metin Şen ile iş görüşmesine sevgilisi Tuvana Türkay ile el ele geldi, böylece dedikodularda dolaşan aşk belgelenmiş oldu."HİÇ AŞIK OLDUM MU BİLMİYORUM"Öte yandan Temmuz 2021'de bir dergiye röportaj veren Tuvana Türkay, aşkın kendisi için ne ifade ettiği ile ilgili; "İnsan anne karnına düştüğü andan itibaren sevgiye muhtaç bir canlı. Sevgi ile bir insana yaptıramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanırım. Gelin görün ki bu kıymetli ihtiyaç ile her an her saniye karşılaşamıyoruz. Çok uzun zamandır bu duyguyu unuttum. Ben hiç aşık oldum mu bunu bilmiyorum. Aşkın içinde hala derin anlamlar arıyorum ve karşılığını bulamıyorum. Ama sevince, benim bile kendime inanamadığım bir fedakarlığa ve şefkate bürünüyorum. Gözlerimden ateş çıkıyor sanki. Sevmek her olmazı mümkün kılıyor" açıklamasını yapmıştı.