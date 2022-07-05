. İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra Bodrum’da!
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İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra Bodrum’da!

'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum’da 15 yıl sonra hayranlarının karşısına çıktı. Yalıkavak'ta bir restoranın açılışında sahne alan Tatlıses, hem sesiyle hem de esprileriyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ekleme: 5.07.2022 - 10:16 Güncelleme: 5.07.2022 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl tekrar sahnelere dönen İbrahim Tatlıses, 15 yıl sonra Bodrum'da unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının 2.5 saat süren sahne performansına zaman zaman sevenleri de eşlik etti.

İRAN, AZERBAYCAN VE İSRAİL'DEN HAYRANLARI GELDİ

Unutulmaz şarkılarını seslendiren Tatlıses'i izlemek için İsrail, İran ve Azerbaycan'dan hayranlarının geldiği öğrenildi. Canlı performansıyla dikkat çeken Tatlıses, Bodrum'da tekrar sahneya çıkmaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.

İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra Bodrum’da!
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