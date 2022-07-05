. Cem Yılmaz'dan Çağlar Çorumlu itirafı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, bir televizyon programına konuk oldu.Yılmaz, programda Erşan Kuneri dizisinin kendisinde oynadığı rollerle dikkatleri üzerine çeken Çağlar Çorumlu hakkında konuştu.Erşan Kuneri'nin 'Kooperatif Kemal' isimli 3. bölümünde canlandırdığı Nazlı karakteriyle sosyal medyada gündem olan Çorumlu, başarılı performansıyla da beğeni toplamıştı. Cem Yılmaz, Çorumlu ile ilk çalıştıkları proje olan 'Pek Yakında' filmi için Ozan Güven'in kendisine ünlü oyuncuyu önerdiğini söyledi.Yılmaz, "Çağlar'ı Ozan bana Pek Yakında'dan önce önerdi. 'TRT'deki diziden çok parlak bir çocuk vardı' dedi. Çağlar aslında bir tiyatro emekçisidir. Şehir tiyatrosunda çok ağır emeği vardır. Çağan Irmak onu çok dramatik bir rolde oynattı. Sinema perdesinde komedide bir rolü yoktu ama çok ciddi bir komedyendi. Pek Yakında'da ilk defa birlikte oynadık zaten sonra da hep oynadık. Erşan Kuneri'de yaptıkları nedir, hakkı ödenmez" ifadelerini kullandı.