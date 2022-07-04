. Yazmin Oukhellou Bodrum’da kaza yaptı! İngiliz modelin arkadaşı feci şekilde can verdi!
  • USD: 16,79 - 16,82
  • EURO: 17,53 - 17,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yazmin Oukhellou Bodrum’da kaza yaptı! İngiliz modelin arkadaşı feci şekilde can verdi!

İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Bodrum'da kaza yaptı. Feci olayda Mclean yaşamını yitirirken, Yazmin Oukhellou ağır şekilde yaralandı…

Ekleme: 4.07.2022 - 11:31 Güncelleme: 4.07.2022 - 11:38 / Editör: Ozge Selin
Sabaha karşı Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana gelen kazada Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsü Mclean'in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Yazmin Oukhellou Bodrum’da kaza yaptı! İngiliz modelin arkadaşı feci şekilde can verdi!

Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralandı.

Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yazmin Oukhellou Bodrum’da kaza yaptı! İngiliz modelin arkadaşı feci şekilde can verdi!

Yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Mclean'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kazada yaralı olarak kurtulan Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı öğrenildi.

Yazmin Oukhellou'nun tedavisi hastanede sürüyor.

Jake Mclean'in İngiltere'de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi.
ABD’li senatör Graham'dan F-16 mesajı
CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız!
CHP'li belediyenin tuvalet işletmecisi çeyrek milyonluk uyuşturucu ile yakalandı
Metrobüs arızalarının ardı arkası kesilmiyor!
İngiliz istihbaratından dikkat çeken Rusya - Ukrayna savaşı raporu: Odak nokta Donetsk
Savcı Sayan 'Adayımız yıpranır' diyen 6'lı masaya sordu: Seçime kadar yıpranacaksa 5 yıl nasıl cumhurbaşkanlığı yapacak?
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı 'iç savaş kışkırtıcılığı' diyerek duyurdu: Ümit Özdağ'a suç duyurusunda bulunacağız
Ekrem İmamoğlu Ramazan kolilerini alkollü paylaşımlar yapan kişilere ulaştırdığı ortaya çıkan İBB'ye kurban bağışı çağrısı yaptı
İETT'nin sert manevrası yüzünden bel kemiğini kırdı!
Danimarka’da AVM'ye silahlı saldırı! 22 yaşındaki genç dehşet saçtı: 'Hedefi yabancılar ve Müslümanlardı'
Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken İsveç ve Finlandiya açıklaması: Esas veto şimdi başlıyor!
Binali Yıldırım, sahneye çıkıp türkü söyledi
MİT'ten nokta operasyon: PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi
Ekrem İmamoğlu, iş dünyasını İngiliz'e şikayet etti: İş dünyası Erdoğan'a karşı ses çıkarmalı
DEVA Partisi'nin Dodurga'da seçim hazımsızlığı...
Emekli ve memur zammı kesinleşti! 2022 Temmuz zammı, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşı hesabı ve memur maaşları ne kadar oldu?
CHP’li belediyede 10 milyon liralık yolsuzluk... 26 belediye çalışanına operasyon
Yunan basını: Erdoğan uluslararası müzakere sanatını gösterdi
Yeşil alan vaadiyle şov yapmıştı! Özlem Çerçioğlu’na vatandaşlarda sert tepki: Bu yalanı affetmeyiz
Kadir Şeker yarın yeniden hakim karşısına çıkacak: Tahliye bekleniyor
Dünyanın en zengin 10 insanı 250 milyar dolar kaybetti!

Dünyanın en zengin 10 insanı 250 milyar dolar kaybetti!

Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebi...

Bitcoin'deki tarihi düşüşün 5 sebebi...

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

Türkiye’nin konuştuğu olayda anneden korkunç itiraf: Kocam götür kaleden at dedi!

Milyonlarca çalışan için müjde gibi haber! O süreler kıdeme ekleniyor

Milyonlarca çalışan için müjde gibi haber! O süreler kıdeme ekleniyor

https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/cinsel-iliski-yasamak-istemislerdi-erkeklere-kadin-ic-camasiri-giydirip-video-cektiler

https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/cinsel-iliski-yasamak-istemislerdi-erkeklere-kadin-ic-camasiri-giydirip-video-cektiler

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!

Meteoroloji hava durumu uyarısı yaptı! Bazı iller 40 dereceyi görecek!