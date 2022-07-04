. Ünlü çiftin romantik gecesi!
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Ünlü çiftin romantik gecesi!

İlgiyle izlenen 'Çukur' dizisindeki 'Aliço' karakteriyle adından söz ettiren Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz aylarda Selin Işık ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili, geçtiğimiz akşam Cihangir'de bir balıkçıdan çıkarken kameralara yansıdı. Gazetecilere poz veren ünlü çiftten Kocaoğlu'nun aşk dolu bakışları, dikkatlerden kaçmadı.

Ekleme: 4.07.2022 - 10:00 Güncelleme: 4.07.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Ekim 2021'de bir eğlence mekanında objektiflere takılan Rıza Kocaoğlu'nun, 'Atiye' dizisinin yardımcı yönetmeni Burcu Alptekin'le yakınlaştığı iddia edilmişti.

Arkadaş grubuyla eğlenen ikili, birbirini öpücüklere boğmuştu. Etraftakilere aldırış etmeyen Kocaoğlu'nun, Alptekin'e sık sık sarılmıştı. Hatta oyuncunun samimiyetinden rahatsız olan Alptekin'in, bir ara Kocaoğlu'nu elinden ittiği ileri sürülmüştü. İkilinin yanında olan oyuncu Kadir Çermik ise basın mensuplarını görünce arkadaşlarını uyarmıştı.

"KENDİSİ ARKADAŞIM OLUR"

Arkadaşlarının ardından mekandan çıkan Kocaoğlu, ilişki soruları karşısında espri yaparak konuyu kapatmaya çalışmış, muhabirlerin "Sizi sarmaş dolaş görüntüledik" demesi üzerine "Görüntüleyin" demekle yetinmişti. Konuyla ilgili daha sonra açıklama yapan ünlü oyuncu, yönetmen Burcu Alptekin ile aşk iddialarına, “Öyle bir şey yok. Aşk yok zaten hayatımda, kendiniz yazıp çizdiniz. Kendisi benim arkadaşım olur” demişti.

İŞTE YENİ SEVGİLİSİ...

Rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Rıza Kocaoğlu'nun, geçtiğimiz Nisan ayında yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. 43 yaşındaki oyuncu, yeni sevgilisi Selin Işık'la (35) Cihangir'de bir mekanda baş başa yemek yemişti.

PLAN TUTMADI!

Magazin basını gelmeden balıkçıdan ayrılmak isteyen Kocaoğlu, mekan içerisinde sevgilisi ile romantik anlar yaşamıştı. Patlayan flaşlarla önce kısa süreli şok yaşayan oyuncu, daha sonra rahatsız olmuştu.

Kocaoğlu, basın mensuplarının “Rıza Bey 'Hayırlı olsun' diyelim mi?” sorusuna, “Arkadaşlar alınan görüntü yeterli sanırım, iyi akşamlar. Lütfen artık çekmeyin, rahatsız oluyorlar” yanıtını vermişti.

Ünlü çiftin romantik gecesi!

"SİZ HANGİ TARZI TERCİH EDİYORSUNUZ?"

“Selin Hanım’a soralım. Rıza Bey bazen sakallı, bazen bıyıklı. Siz hangi Rıza Bey'i tercih edersiniz?” sorusuna ise ünlü oyuncu cevap vererek, “Siz hangi tarzı tercih ediyorsunuz?” diyerek gülmüştü.

FOTOĞRAFLARI ÇEKİLİNCE RAHATSIZ OLDU

Kocaoğlu, önceki ay ise Işık ile birlikte Galataport'ta kameralara yansımıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden Rıza Kocaoğlu, sevgilisiyle karşılıklı oturup, bol bol birbirlerinin gözlerinin içine bakarak tebessüm etmişti.

Oyuncu çift, bir kafede sohbet etmişti. Gazeteciler tarafından görüntü alındığını fark eden oyuncu, rahatsız olup, mekanın iç kısımlarına geçmeyi tercih etmişti.

Ünlü çiftin romantik gecesi!

OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER

Rıza Kocaoğlu, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün yaklaşık olarak üç aydır aşk yaladığı Selin Işık ile birlikte Cihangir'de yer alan bir balıkçıda baş başa akşam yemeği yedi.

Mekan çıkışı basın mensuplarını gören Kocaoğlu, “Arkadaşlar yürürken değil de, size poz verelim öyle çekin" ifadelerini kullandı. Ünlü isim, fotoğraf çektirirken gözlerini sevgilisi Işık'tan alamadı. Kocaoğlu'nun aşk dolu bakışları, dikkatlerden kaçmadı.
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