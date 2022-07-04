. Tuba Büyüküstün estetik yaptırdı!
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Tuba Büyüküstün estetik yaptırdı!

Doğal ve makyajsız gezmeyi tercih eden ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün son görüntüsü takipçilerinin dikkatini çekti. 39 yaşındaki oyuncunun çekildiği fotoğrafta yüzüne dolgu yaptırdığı görüldü.

Ekleme: 4.07.2022 - 19:03 Güncelleme: 4.07.2022 - 19:04 / Editör: Ozge Selin
Son olarak dijital platformda yayınlanacak 'Another Self' adlı dizide başrol oynayan oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden güzel oyuncu, zaman zaman evinde çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

İki çocuk annesi olan Büyüküstün, son olarak ikiz kızları Maya ve Toprak'la verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Onur Saylak'la evliliğini 2017 yılında bitiren Büyüküstün'ün kızlarının bir hayli büyümüş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Büyüküstün, Onur Saylak’tan sonra Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evirgen'le üç yıllık ilişkisini de 2020 yılında bitiren ünlü oyuncu, uzun süredir kimseyle görüntülenmiyordu.

KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Tuba Büyüküstün'den geçtiğimiz günlerde 27 Ocak 2019 tarihinde, "Sevgilim, nasıl özlemişim oranda, buranda olmayı... Kokunun burnuma dolmasını nasıl özlemişim" ifadelerinin yazılı olduğu sayfayı yayınlaması kafaları karıştırdı.

"TEK BİLDİĞİM O ARTIK BURALARDA YOK"

Ünlü oyuncu o paylaşımdan sonra geçtiğimiz günlerde merak uyandıran bir not paylaştı. Oyuncu paylaşımında "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok" yazdı.

İki çocuk annesi 39 yaşındaki Tuba Büyüküstün, yıllardır estetik operasyonlara karşı olmasıyla gündeme geliyor. Her fırsatta estetiğe karşı olduğunu belirten güzel oyuncunun son hali ise kafa karıştırdı.

DOLGU YAPTIRDI

Daha önce verdiği röportajda estetik operasyonlar nedeniyle herkesin birbirine benzediğini söyleyen ve her zaman doğallıktan yana olduğunu savunan güzel oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi. Bir davete katılan oyuncunun gergin yüzü akıllara dolgu yaptırdığı iddiasını getirdi. Değişimiyle dikkat çeken Büyüküstün, estetik iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
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