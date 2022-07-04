. Sıla İlker Kaleli'ye alkış gönderdi!
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Sıla İlker Kaleli'ye alkış gönderdi!

Sıla, önceki gün Bodrum Antik Tiyatro’da unutulmaz bir konsere imza attı.

Ekleme: 4.07.2022 - 09:59 Güncelleme: 4.07.2022 - 09:59 / Editör: Ozge Selin
‘Şarkıcı’ albümündeki yeni parçalarını ilk kez söyleyen sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde hayranlarının karşısına, sırt dekolteli bir elbiseyle çıktı.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Sıla, “Sezonu evimde açmak varmış. Bodrum’da yaşayan biri olarak beni de Bodrumlu sayıyorsunuz herhalde. Sizleri çok özlemişim, sizinle olmam muhteşem bir duygu” dedi.

“Bu akşam yeni şarkıları sizinle sıcak temasta paylaşıyorum. Yeni şarkılardan çok güzel dönüş aldık. Şimdi yeni bir şarkı söyleyeceğim. Benim için çok değerli. Buradan bestecisi İlker Kaleli’ye alkış istiyorum” diyerek ‘Metelik’ şarkısını seslendirdi.
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